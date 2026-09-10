Автомобиль Джип военный 48707
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%670 руб. 1 258 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399048
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х19
Вес, г.
738
Описание товара Автомобиль Джип военный 48707
Автомобиль Джип военный 48707 от компании Полесье подарит ребёнку массу положительных эмоций. Джип оборудован крутящимися колёсами, поэтому его легко катать даже самым маленьким детям. Военная машинка изготовлена из прочного пластика, окрашена в тёмно зелёный цвет, как настоящая военная техника. Игрушку можно брать с собой на улицу в песочницу, а после прогулок просто помыть под проточной водой и играть дома. Конструкция автомобиля-джипа Полесье проста, надёжна, острые углы сглажены, что делает её безопасной по сравнению с аналогичными автомобилями. Размер игрушки: 26x19x19 см.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Автомобиль Джип военный 48707 от компании Полесье подарит ребёнку массу положительных эмоций. Джип оборудован крутящимися колёсами, поэтому его легко катать даже самым маленьким детям. Военная машинка изготовлена из прочного пластика, окрашена в тёмно зелёный цвет, как настоящая военная техника. Игрушку можно брать с собой на улицу в песочницу, а после прогулок просто помыть под проточной водой и играть дома. Конструкция автомобиля-джипа Полесье проста, надёжна, острые углы сглажены, что делает её безопасной по сравнению с аналогичными автомобилями. Размер игрушки: 26x19x19 см.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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