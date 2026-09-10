Автомобиль-бетоновоз "Престиж" 73020
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399046
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х17
Вес, кг.
1.08
Описание товара Автомобиль-бетоновоз "Престиж" 73020
Автомобиль-бетоновоз всегда вызывает у детей повышенный интерес из-за своих функциональных особенностей. Конструкция автомобиля «Престиж» предполагает наличие колёс на трёх железных осях. Ёмкость для перевоза бетоновоза выглядит очень реалистично. Вращение ёмкости происходит путём использования специального рычага. Также конструкция предполагает наличие лестницы. Изготовлена игрушка из качественных материалов, она дополнит автопарк любого малыша и сделает игру ещё интереснее!
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Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Автомобиль-бетоновоз всегда вызывает у детей повышенный интерес из-за своих функциональных особенностей. Конструкция автомобиля «Престиж» предполагает наличие колёс на трёх железных осях. Ёмкость для перевоза бетоновоза выглядит очень реалистично. Вращение ёмкости происходит путём использования специального рычага. Также конструкция предполагает наличие лестницы. Изготовлена игрушка из качественных материалов, она дополнит автопарк любого малыша и сделает игру ещё интереснее!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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