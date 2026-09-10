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Кулер для процессора FORMULA Verkho 2 PWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора FORMULA Verkho 2 PWM

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Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 1
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 2
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 3
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 4
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 5
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 6
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 1
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 2
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 3
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 4
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 5
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 6
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 PWM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396947
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
350

Описание товара Кулер для процессора FORMULA Verkho 2 PWM

Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 подходит для работы с любыми системными платами. 2 тепловые трубки быстро отводят горячий воздух, эргономичная конструкция алюминиевых ребер улучшает эффективность охлаждения. Прорези в рамке увеличивают мощность кулера, но сохраняют бесшумную работу.

Отзывы о товаре Кулер для процессора FORMULA Verkho 2 PWM




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 подходит для работы с любыми системными платами. 2 тепловые трубки быстро отводят горячий воздух, эргономичная конструкция алюминиевых ребер улучшает эффективность охлаждения. Прорези в рамке увеличивают мощность кулера, но сохраняют бесшумную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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