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SSD Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A)

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Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 3
Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 4
Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 5
Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 6
Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
545
  • Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 3
  • Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 4
  • Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 5
  • Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 6
  • Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396844
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
23х15х11
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A)

Внутренний накопитель WD 2TB Green предназначен для того, чтобы разгрузить систему компьютера и ускорить внутренние процессы его работы. Кроме того, благодаря объему в 2 Тб вы сможете легко устанавливать любимые игры, скачивать фильмы и наслаждаться бесперебойной работой многих устройств.Твердотельный диск имеет больше преимуществ по сравнению с винчестерами. Это в том числе высокая скорость записи и чтения — 480 и 545 Мб/с соответственно. В результате такой оптимизации запуск программного обеспечения будет происходить в 2 раза быстрее, а копирование файлов займет всего 5–10 секунд, в зависимости от размера.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Original Green 2Tb (WDS200T2G0A)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Время наработки на отказ, час
1000000
Страна производитель
Малайзия
Описание
Внутренний накопитель WD 2TB Green предназначен для того, чтобы разгрузить систему компьютера и ускорить внутренние процессы его работы. Кроме того, благодаря объему в 2 Тб вы сможете легко устанавливать любимые игры, скачивать фильмы и наслаждаться бесперебойной работой многих устройств.Твердотельный диск имеет больше преимуществ по сравнению с винчестерами. Это в том числе высокая скорость записи и чтения — 480 и 545 Мб/с соответственно. В результате такой оптимизации запуск программного обеспечения будет происходить в 2 раза быстрее, а копирование файлов займет всего 5–10 секунд, в зависимости от размера.


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", TLC, SATA, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
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