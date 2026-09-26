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SSD Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX купить в Санкт-Петербурге
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Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX

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Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 1
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 2
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 3
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 4
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 5
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 1
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 2
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 3
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 4
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 5
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741415
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
35

Описание товара Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX

LEGEND 860 обладает скоростью последовательного чтения/записи 6000/4000 МБ в секунду. Это в 3 раза выше по сравнению со стандартными твердотельными накопителями PCIe Gen3 и в 10 раз выше, чем у твердотельных накопителей SATA. Устройство имеет полную обратную совместимость с существующими платформами PCIe 3.0. Этот накопитель обеспечивает отличный результат для производства среднего и высшего класса, например, фильмов и телевизионной анимации, машинного обучения и моделирования продуктов. В LEGEND 860 используется интерфейс передачи данных PCIe 4.0; его можно установить в PS5 в качестве дополнительного жесткого диска для устранения неполадок, связанных с дефицитом памяти в PS5. LEGEND 860 не только идеально входит в разъем для накопителя на PS5, но и обеспечивает плавность и бесперебойность игрового процесса. В LEGEND 860 используется эффективный алгоритм кэширования SLC и технология буфера памяти хоста (HMB), а также механизм LDPC (код коррекции с низкой плотностью проверок на четность) для точной передачи данных и безопасности файлов. Твердотельные накопители серии LEGEND изготовлены из тщательно отобранных высококачественных компонентов, которые выдержат испытание временем.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
Описание
LEGEND 860 обладает скоростью последовательного чтения/записи 6000/4000 МБ в секунду. Это в 3 раза выше по сравнению со стандартными твердотельными накопителями PCIe Gen3 и в 10 раз выше, чем у твердотельных накопителей SATA. Устройство имеет полную обратную совместимость с существующими платформами PCIe 3.0. Этот накопитель обеспечивает отличный результат для производства среднего и высшего класса, например, фильмов и телевизионной анимации, машинного обучения и моделирования продуктов. В LEGEND 860 используется интерфейс передачи данных PCIe 4.0; его можно установить в PS5 в качестве дополнительного жесткого диска для устранения неполадок, связанных с дефицитом памяти в PS5. LEGEND 860 не только идеально входит в разъем для накопителя на PS5, но и обеспечивает плавность и бесперебойность игрового процесса. В LEGEND 860 используется эффективный алгоритм кэширования SLC и технология буфера памяти хоста (HMB), а также механизм LDPC (код коррекции с низкой плотностью проверок на четность) для точной передачи данных и безопасности файлов. Твердотельные накопители серии LEGEND изготовлены из тщательно отобранных высококачественных компонентов, которые выдержат испытание временем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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