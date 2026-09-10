Жесткий диск Seagate Ironwolf Pro 18Tb (ST18000NE000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396155
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1200000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
700
Описание товара Жесткий диск Seagate Ironwolf Pro 18Tb (ST18000NE000)
Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 18000 Гб Поддержка секторов размером 4 Кб: есть Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 256 Мб Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 1200000 ч Ударостойкость при хранении: 250 G Ударостойкость при работе: 40 G Шифрование данных: нет Уровень шума работы: 32 Дб Потребляемая мощность: 7.6 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 1 Вт Уровень шума простоя: 28 Дб Габариты и вес: Высота: 26.11 мм.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1200000
Страна производитель
Китай
Общие характеристики: Форм-фактор: 3.5" Тип: HDD Характеристики накопителя: Емкость: 18000 Гб Поддержка секторов размером 4 Кб: есть Скорость вращения: 7200 rpm Объем буфера: 256 Мб Интерфейс: Интерфейс SATA: SATA 6Gb/s Механика/Надежность: Время наработки на отказ: 1200000 ч Ударостойкость при хранении: 250 G Ударостойкость при работе: 40 G Шифрование данных: нет Уровень шума работы: 32 Дб Потребляемая мощность: 7.6 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме: 1 Вт Уровень шума простоя: 28 Дб Габариты и вес: Высота: 26.11 мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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