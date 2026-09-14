Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate 3.5" 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 SATA 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, MTBF 2.5M
**Жёсткий диск Seagate 3.5' 20TB SkyHawk AI Surveillance ST20000VE003 — надёжное решение для систем видеонаблюдения** Обеспечьте бесперебойную работу вашей системы видеонаблюдения с жёстким диском Seagate SkyHawk AI Surveillance. С ёмкостью 20 ТБ вы сможете хранить огромное количество видеоматериалов, а высокая скорость работы позволит не терять ни кадра. **Почему стоит выбрать Seagate SkyHawk AI Surveillance?** * **Большой объём памяти (20 ТБ)** — идеально для длительных записей и множества камер. * **Высокая скорость работы**: интерфейс SATA 6 Гб/с и скорость вращения шпинделя 7200 об/мин обеспечивают быструю запись и чтение данных. * **Надёжность и долговечность**: средний срок службы (MTBF) составляет 2,5 миллиона часов — ваш архив будет в безопасности. * **Технология CMR** — гарантирует стабильную производительность и надёжность хранения данных. * **Объём буфера 512 МБ** — ускоряет обработку данных и снижает нагрузку на систему. Форм-фактор 3.5' позволяет легко интегрировать жёсткий диск в большинство систем видеонаблюдения. Поставляется в OEM-версии. Выберите Seagate SkyHawk AI Surveillance — обеспечьте свою систему видеонаблюдения надёжным и вместительным хранилищем!
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