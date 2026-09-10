Культиватор Sturm! GK83021
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394137
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиватор бензиновый
Высота, см
46
Глубина вспахивания
21.5
Глубина культивирования
21.5
Количество фрез в комплекте
4 шт.
Максимальная ширина обработки
24
Минимальная ширина обработки
24
Мощность топливного двигателя
2.2
Объем топливного двигателя
51.7 куб. см
Объём топливного бака, л
1.1
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
44.5
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.8
Описание товара Культиватор Sturm! GK83021
Миникультиватор Sturm! GK83021; Тип двигателя: бензиновый; Мощность двигателя на топливе: 2.2 л. с.; Тип устройства: миникультиватор; Глубина культивации: 21.5 см; Диаметр фрез: 21.5 см; Тип топливного двигателя: 2-х тактный; Навесное оборудование в комплекте: фрезы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитКультиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)
-
В наличииЦена 11 580 руб.2895 руб. в СплитКультиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800)
-
В наличииЦена 21 070 руб. 28 888 руб.5268 руб. в СплитКультиватор бензиновый Зубр МКТ-150
-
В наличииЦена 23 310 руб. 31 738 руб.5828 руб. в СплитКультиватор бензиновый Зубр МКТ-170
-
В наличииЦена 24 490 руб. 33 738 руб.6123 руб. в СплитКультиватор Зубр КАД-2500
-
В наличииЦена 24 770 руб. 36 175 руб.6193 руб. в СплитКультиватор бензиновый Зубр МКТ-200
-
В наличии БесплатноЦена 25 140 руб. 30 125 руб.6285 руб. в СплитКультиватор бензиновый Champion BC 4401
Бренд
Тип товара
Культиватор бензиновый
Высота, см
46
Глубина вспахивания
21.5
Глубина культивирования
21.5
Количество фрез в комплекте
4 шт.
Максимальная ширина обработки
24
Минимальная ширина обработки
24
Мощность топливного двигателя
2.2
Объем топливного двигателя
51.7 куб. см
Объём топливного бака, л
1.1
Тип двигателя
бензиновый
Развернуть
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
44.5
Страна производитель
Китай
Миникультиватор Sturm! GK83021; Тип двигателя: бензиновый; Мощность двигателя на топливе: 2.2 л. с.; Тип устройства: миникультиватор; Глубина культивации: 21.5 см; Диаметр фрез: 21.5 см; Тип топливного двигателя: 2-х тактный; Навесное оборудование в комплекте: фрезы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Культиватор Sturm! GK83021 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Культиватор Sturm! GK83021