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Культиватор Sturm! GK83021 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор Sturm! GK83021

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Культиватор Sturm! GK83021 - фото 3
Культиватор Sturm! GK83021 - фото 4
Культиватор Sturm! GK83021 - фото 5
Культиватор Sturm! GK83021 - фото 6
Культиватор Sturm! GK83021 - фото 7
Культиватор Sturm! GK83021 - фото 8
Культиватор Sturm! GK83021 - фото 9
Культиватор Sturm! GK83021 - фото 10
Культиватор Sturm! GK83021 - фото 11
Культиватор Sturm! GK83021 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор бензиновый
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 1
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 2
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 3
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 4
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 5
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 6
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 7
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 8
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 9
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 10
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 11
  • Культиватор Sturm! GK83021 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394137
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Культиватор бензиновый
Высота, см
46
Глубина вспахивания
21.5
Глубина культивирования
21.5
Количество фрез в комплекте
4 шт.
Максимальная ширина обработки
24
Минимальная ширина обработки
24
Мощность топливного двигателя
2.2
Объем топливного двигателя
51.7 куб. см
Объём топливного бака, л
1.1
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
44.5
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.8

Описание товара Культиватор Sturm! GK83021

Миникультиватор Sturm! GK83021; Тип двигателя: бензиновый; Мощность двигателя на топливе: 2.2 л. с.; Тип устройства: миникультиватор; Глубина культивации: 21.5 см; Диаметр фрез: 21.5 см; Тип топливного двигателя: 2-х тактный; Навесное оборудование в комплекте: фрезы



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей

Отзывы о товаре Культиватор Sturm! GK83021




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Культиватор бензиновый
Высота, см
46
Глубина вспахивания
21.5
Глубина культивирования
21.5
Количество фрез в комплекте
4 шт.
Максимальная ширина обработки
24
Минимальная ширина обработки
24
Мощность топливного двигателя
2.2
Объем топливного двигателя
51.7 куб. см
Объём топливного бака, л
1.1
Тип двигателя
бензиновый
Развернуть
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
44.5
Страна производитель
Китай
Описание
Миникультиватор Sturm! GK83021; Тип двигателя: бензиновый; Мощность двигателя на топливе: 2.2 л. с.; Тип устройства: миникультиватор; Глубина культивации: 21.5 см; Диаметр фрез: 21.5 см; Тип топливного двигателя: 2-х тактный; Навесное оборудование в комплекте: фрезы


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
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Отзывы


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