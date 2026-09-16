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Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)

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Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 1
Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 2
Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 3
Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 4
Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 5
Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор электрический
  • Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 1
  • Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 2
  • Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 3
  • Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 4
  • Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 5
  • Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)
7 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
117
Максимальная ширина обработки
30
Минимальная ширина обработки
30
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х36х31
Вес, кг.
8.4

Описание товара Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)

Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)



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Отзывы о товаре Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
117
Максимальная ширина обработки
30
Минимальная ширина обработки
30
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор электрический ЗУБР 900 Вт, (ККД-900) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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