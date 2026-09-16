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Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800)

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Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 1
Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 2
Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 3
Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 4
Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 5
Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор электрический
  • Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 1
  • Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 2
  • Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 3
  • Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 4
  • Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 5
  • Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723182
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
117
Максимальная ширина обработки
40
Минимальная ширина обработки
40
Объём топливного бака, л
0
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
41
Электростартер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х31
Вес, кг.
14

Описание товара Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800)

Культиватор ЗУБР идеально подходит для обработки среднего размера садовых и огородных участков, облегчая процессы вскопки и подготовки почвы под посев. Управлять этим устройством просто и удобно, благодаря его компактным размерам и наличию электростартера. С ним вы значительно сократите время и усилия, затраченные на работы в саду.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей

Отзывы о товаре Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
117
Максимальная ширина обработки
40
Минимальная ширина обработки
40
Объём топливного бака, л
0
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
41
Электростартер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Культиватор ЗУБР идеально подходит для обработки среднего размера садовых и огородных участков, облегчая процессы вскопки и подготовки почвы под посев. Управлять этим устройством просто и удобно, благодаря его компактным размерам и наличию электростартера. С ним вы значительно сократите время и усилия, затраченные на работы в саду.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
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Отзывы


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