Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800)
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Характеристики
Тип товара
Культиватор электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723182
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
117
Максимальная ширина обработки
40
Минимальная ширина обработки
40
Объём топливного бака, л
0
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
41
Электростартер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х31
Вес, кг.
14
Описание товара Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800)
Культиватор ЗУБР идеально подходит для обработки среднего размера садовых и огородных участков, облегчая процессы вскопки и подготовки почвы под посев. Управлять этим устройством просто и удобно, благодаря его компактным размерам и наличию электростартера. С ним вы значительно сократите время и усилия, затраченные на работы в саду.
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Теги товара: С червячным редуктором
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Бренд
Тип товара
Культиватор электрический
Высота, см
117
Максимальная ширина обработки
40
Минимальная ширина обработки
40
Объём топливного бака, л
0
Тип двигателя
электрический
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
41
Электростартер
да
Страна производитель
Китай
Культиватор ЗУБР идеально подходит для обработки среднего размера садовых и огородных участков, облегчая процессы вскопки и подготовки почвы под посев. Управлять этим устройством просто и удобно, благодаря его компактным размерам и наличию электростартера. С ним вы значительно сократите время и усилия, затраченные на работы в саду.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Культиватор электрический ЗУБР 1800 Вт, (ККД-1800) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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