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Триммер бензиновый Sturm! BT8942D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер бензиновый Sturm! BT8942D

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Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 1
Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 2
Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 3
Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 4
Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 5
Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 6
Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 7
Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 1
  • Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 2
  • Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 3
  • Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 4
  • Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 5
  • Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 6
  • Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 7
  • Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
9 170 руб.  16 188 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394133
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.65х1.1х0.33
Вес, кг.
7.7

Описание товара Триммер бензиновый Sturm! BT8942D

Триммер бензиновый Sturm! BT8942D



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Sturm! BT8942D




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Триммер бензиновый Sturm! BT8942D


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


Триммер бензиновый Sturm! BT8942D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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