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Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394106
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Описание товара Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911121
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI с 2 АКБ и ЗУ 0611911121 предназначен для перфорации в бетоне, кирпиче и камне, а также для легких долбежных работ. Также используется для сверления без удара в древесине, металле, керамике и пластмассе и для закручивания/выкручивания винтов.
Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы.
Предохранительная муфта предотвращает поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.
Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Аккумуляторный бесщеточный перфоратор Bosch GBH 180-LI с 2 АКБ и ЗУ 0611911121 предназначен для перфорации в бетоне, кирпиче и камне, а также для легких долбежных работ. Также используется для сверления без удара в древесине, металле, керамике и пластмассе и для закручивания/выкручивания винтов.
Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы.
Предохранительная муфта предотвращает поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.
Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Перфоратор Bosch GBH 180-LI BL 0611911121 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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