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Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2

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Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2 - фото 1
Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2 - фото 1
  • Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391482
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Диапазон перемещения препарата 55 мм, Габаритные размеры 155 мм, Масса, не более 1,8 кг, Посадочный диаметр 95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2

Позволяет работать как с проходящим, так и с отраженным светом. Устанавливается на микроскопы серии МС-2-ZOOM с вариантами основания, А и CR, МС-3-ZOOM LED и МС-4-ZOOM LED вместо вкладыша предметного столика. Имеет препаратодержатель — 2 прижима.

Отзывы о товаре Столик предметный двухкоординатный Микромед для МС-2




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Диапазон перемещения препарата 55 мм, Габаритные размеры 155 мм, Масса, не более 1,8 кг, Посадочный диаметр 95
Страна производитель
Китай
Описание
Позволяет работать как с проходящим, так и с отраженным светом. Устанавливается на микроскопы серии МС-2-ZOOM с вариантами основания, А и CR, МС-3-ZOOM LED и МС-4-ZOOM LED вместо вкладыша предметного столика. Имеет препаратодержатель — 2 прижима.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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