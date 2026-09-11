Объектив Микромед 60х/0,8 Plan беск./0,17 (М3 U)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497611
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Объектив
Особенности
увеличение 60x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
100
Описание товара Объектив Микромед 60х/0,8 Plan беск./0,17 (М3 U)
Объектив для микроскопа Микромед 3U с длиной тубуса бесконечность (парфокальная высота h=45 мм, стандарт DIN). Увеличение - 60 крат. Апертура 0.8. Рабочее расстояние - 0.69 мм. Планахромат. Рассчитан на тубус бесконечность. Рассчитан на толщину покровного стекла 0.17мм. Пружинящая оправа.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Объектив для микроскопа Микромед 3U с длиной тубуса бесконечность (парфокальная высота h=45 мм, стандарт DIN). Увеличение - 60 крат. Апертура 0.8. Рабочее расстояние - 0.69 мм. Планахромат. Рассчитан на тубус бесконечность. Рассчитан на толщину покровного стекла 0.17мм. Пружинящая оправа.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Объектив Микромед 60х/0,8 Plan беск./0,17 (М3 U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Объектив Микромед 60х/0,8 Plan беск./0,17 (М3 U)