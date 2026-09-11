Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA
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Характеристики
Описание товара Видеоокуляр ToupCam SCMOS05100KPA
Основное назначение цифровой камеры для микроскопов ToupCam UCMOS05100KPA Цифровая камера для микроскопов ToupCam UCMOS05100KPA предназначена для применения в области микроскопии и медицины, научно-образовательной или технической деятельности. Все данные, полученные в ходе работы с микроскопом в режиме реального времени, отображаются на экране монитора подключенного ПК, предоставляя изображение высокого качества (даже при умеренном освещении). С помощью специальных переходников, которые так же можно приобрести в нашем интренет-магазине, цифровую камеру можно установить на микроскоп с окулярами 23, 2 мм, 30, 0 мм, 30, 5 мм или использующих. Расчет поля зрения и разрешения камеры для микроскопов ToupCam UCMOS05100KPA Для оценки поля зрения данной камеры с микроскопом можно воспользоваться формулой F? L/(a*b), F - поле зрения в мм,
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