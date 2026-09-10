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Лазерный нивелир CONDTROL QB Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир CONDTROL QB Green

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Лазерный нивелир CONDTROL QB Green - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL QB Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
  • Лазерный нивелир CONDTROL QB Green - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL QB Green - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL QB Green - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL QB Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389072
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир, 2 батареи ааа, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
ветикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.5
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
13
Высота, см
7
Элементы питания
батареи ААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х7
Вес, г.
175

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL QB Green

Лазерный нивелир Condtrol QB Green 1-2-304 подходит для решения многочисленных задач в процессе ремонтных, строительных и отделочных работ в помещении. Имеет два режима: построение произвольных линий и автоматическое выравнивание. Обрезиненный корпус устойчив к механическим повреждениям. Резьба 1/4 позволяет установить прибор на штатив. Яркий зеленый луч хорошо виден в любых условиях.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL QB Green




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир, 2 батареи ааа, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
ветикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Развернуть
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.5
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
13
Высота, см
7
Элементы питания
батареи ААА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Condtrol QB Green 1-2-304 подходит для решения многочисленных задач в процессе ремонтных, строительных и отделочных работ в помещении. Имеет два режима: построение произвольных линий и автоматическое выравнивание. Обрезиненный корпус устойчив к механическим повреждениям. Резьба 1/4 позволяет установить прибор на штатив. Яркий зеленый луч хорошо виден в любых условиях.
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Отзывы


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