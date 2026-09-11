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Уровень лазерный ADA Armo Mini Basic Edition (А00582) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень лазерный ADA Armo Mini Basic Edition (А00582)

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Уровень лазерный ADA Armo Mini Basic Edition (А00582) - фото 1
Уровень лазерный ADA Armo Mini Basic Edition (А00582) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
  • Уровень лазерный ADA Armo Mini Basic Edition (А00582) - фото 1
  • Уровень лазерный ADA Armo Mini Basic Edition (А00582) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478325
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Характеристики

Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
370

Описание товара Уровень лазерный ADA Armo Mini Basic Edition (А00582)

ADA ARMO MINI - это компактный самовыравнивающийся лазерный уровень, проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Лазерные линии ADA ARMO MINI подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д. ADA ARMO MINI отличный прибор для тех, кто любит делать ремонт своими руками.

Отзывы о товаре Уровень лазерный ADA Armo Mini Basic Edition (А00582)




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Характеристики
Бренд
ADA
Тип товара
Уровни и нивелиры
Описание
ADA ARMO MINI - это компактный самовыравнивающийся лазерный уровень, проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Лазерные линии ADA ARMO MINI подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д. ADA ARMO MINI отличный прибор для тех, кто любит делать ремонт своими руками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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