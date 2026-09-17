Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-60, 600 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным зе
Оригинальный товар
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Характеристики
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
В наличии
Код товара: 742125
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
600x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х24х19
Вес, г.
538
Описание товара Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-60, 600 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным зе
Сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей. 2 фрезерованных базовых поверхности обеспечивают высокую жесткость. Сверхпрочный утолщенный профиль X-HD из авиационного алюминия гарантирует прочность и долговечность. Эластичные заглушки поглощают удар при падении и снимаются для измерения в торец. Большие удобные рукоятки служат для комфортной работы. Колбы выполнены из ударопрочного акрила.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
600x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей. 2 фрезерованных базовых поверхности обеспечивают высокую жесткость. Сверхпрочный утолщенный профиль X-HD из авиационного алюминия гарантирует прочность и долговечность. Эластичные заглушки поглощают удар при падении и снимаются для измерения в торец. Большие удобные рукоятки служат для комфортной работы. Колбы выполнены из ударопрочного акрила.
Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-60, 600 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным зе – стоимость товара 2160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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