Картридж струйный HP 761 (CM992A) желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388664
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T7100
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
620
Описание товара Картридж струйный HP 761 (CM992A) желтый
Печатайте чертежи с четкими линиями и низкой себестоимостью отпечатка. Впечатляйте своих клиентов высококачественными цветными презентациями. Расходные материалы HP и оригинальные чернила HP обеспечивают высокопроизводительную печать без необходимости частого обслуживания. Печатайте без каких-либо проблем и предоставляйте клиентам отпечатки с уверенностью в их высоком качестве.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T7100
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Печатайте чертежи с четкими линиями и низкой себестоимостью отпечатка. Впечатляйте своих клиентов высококачественными цветными презентациями. Расходные материалы HP и оригинальные чернила HP обеспечивают высокопроизводительную печать без необходимости частого обслуживания. Печатайте без каких-либо проблем и предоставляйте клиентам отпечатки с уверенностью в их высоком качестве.
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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