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Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка

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Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 1
Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 2
Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 3
Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 4
Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 1
  • Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 2
  • Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 3
  • Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 4
  • Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388207
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Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка

Track List

A1Per Ulv8:33
A2Karusell8:08
A3Stenskoven3:42
B1Waves5:38
B2The Dain Curse8:41
B3Charisma6:15

Отзывы о товаре Terje Rypdal - Waves (0602547811196) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Per Ulv8:33
A2Karusell8:08
A3Stenskoven3:42
B1Waves5:38
B2The Dain Curse8:41
B3Charisma6:15
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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