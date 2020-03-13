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OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка

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OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 1
OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 2
OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 3
OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 4
OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 5
OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.03.2020
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
PROXIMA
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.03.2020
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
PROXIMA
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка

Track List

A1Launch
A2Stella
A3Exhibition Room
A4Travel
A5Gravitation Test
A6VR
A7Rescue In The Water
B1Training
B2Reunion
B3Looking For Stella
B4Iceskating
B5Unconscious
B6Escape
B7Rocket
B8Embarkment



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.03.2020
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
PROXIMA
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание

Track List

A1Launch
A2Stella
A3Exhibition Room
A4Travel
A5Gravitation Test
A6VR
A7Rescue In The Water
B1Training
B2Reunion
B3Looking For Stella
B4Iceskating
B5Unconscious
B6Escape
B7Rocket
B8Embarkment


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Proxima (Ryuichi Sakamoto) (0194397179316) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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