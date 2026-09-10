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Prefab Sprout, Swoon (0190759446218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Prefab Sprout, Swoon (0190759446218) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Prefab Sprout, Swoon (barcode 0190759446218) - фото 1
Виниловая пластинка Prefab Sprout, Swoon (barcode 0190759446218) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Prefab Sprout, Swoon (barcode 0190759446218) - фото 1
  • Виниловая пластинка Prefab Sprout, Swoon (barcode 0190759446218) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387990
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prefab Sprout, Swoon (0190759446218) виниловая пластинка

Track List

A1Don't Sing3:51
A2Cue Fanfare4:04
A3Green Isaac I3:31
A4Here On The Eerie3:58
A5Cruel4:18
B1Couldn't Bear To Be Special3:44
B2I Never Play Basketball Now3:38
B3Ghost Town Blues3:19
B4Elegance3:44
B5Technique4:36
B6Green Isaac II1:25

Отзывы о товаре Prefab Sprout, Swoon (0190759446218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Don't Sing3:51
A2Cue Fanfare4:04
A3Green Isaac I3:31
A4Here On The Eerie3:58
A5Cruel4:18
B1Couldn't Bear To Be Special3:44
B2I Never Play Basketball Now3:38
B3Ghost Town Blues3:19
B4Elegance3:44
B5Technique4:36
B6Green Isaac II1:25
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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