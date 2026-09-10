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Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany'S (5060348582816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany'S (5060348582816) виниловая пластинка

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Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 1
Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 2
Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 3
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Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
Breakfast At Tiffany'S
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 1
  • Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 2
  • Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 3
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  • Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 5
  • Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 6
  • Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 7
  • Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany&#039;S (5060348582816) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387822
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
Breakfast At Tiffany'S
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Moon River, Something for Cat, Sally's Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps and Tail Lights, Breakfast at Tiffany's, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany'S (5060348582816) виниловая пластинка

Track List

A1Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Moon River2:41
A2Henry Mancini And His Orchestra – Something For Cat3:07
A3Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Sally's Tomato3:05
A4Henry Mancini And His Orchestra – Mr. Yunioshi2:29
A5Henry Mancini And His Orchestra – The Big Blow Out2:26
A6Henry Mancini And His Orchestra – Hub Caps And Tail Lights2:24
B1Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Breakfast At Tiffany's2:45
B2Henry Mancini And His Orchestra – Latin Golightly2:57
B3Henry Mancini And His Orchestra – Holly3:18
B4Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Loose Caboose3:08
B5Henry Mancini And His Orchestra – The Big Heist3:07
B6Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Moon River Cha Cha2:35



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany'S (5060348582816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
Breakfast At Tiffany'S
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Moon River, Something for Cat, Sally's Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps and Tail Lights, Breakfast at Tiffany's, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Moon River2:41
A2Henry Mancini And His Orchestra – Something For Cat3:07
A3Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Sally's Tomato3:05
A4Henry Mancini And His Orchestra – Mr. Yunioshi2:29
A5Henry Mancini And His Orchestra – The Big Blow Out2:26
A6Henry Mancini And His Orchestra – Hub Caps And Tail Lights2:24
B1Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Breakfast At Tiffany's2:45
B2Henry Mancini And His Orchestra – Latin Golightly2:57
B3Henry Mancini And His Orchestra – Holly3:18
B4Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Loose Caboose3:08
B5Henry Mancini And His Orchestra – The Big Heist3:07
B6Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Moon River Cha Cha2:35


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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