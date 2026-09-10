Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany'S (5060348582816) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
Breakfast At Tiffany'S
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387822
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
Breakfast At Tiffany'S
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Moon River, Something for Cat, Sally's Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps and Tail Lights, Breakfast at Tiffany's, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mancini, Henry, Breakfast At Tiffany'S (5060348582816) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Moon River
|2:41
|A2
|Henry Mancini And His Orchestra – Something For Cat
|3:07
|A3
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Sally's Tomato
|3:05
|A4
|Henry Mancini And His Orchestra – Mr. Yunioshi
|2:29
|A5
|Henry Mancini And His Orchestra – The Big Blow Out
|2:26
|A6
|Henry Mancini And His Orchestra – Hub Caps And Tail Lights
|2:24
|B1
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Breakfast At Tiffany's
|2:45
|B2
|Henry Mancini And His Orchestra – Latin Golightly
|2:57
|B3
|Henry Mancini And His Orchestra – Holly
|3:18
|B4
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Loose Caboose
|3:08
|B5
|Henry Mancini And His Orchestra – The Big Heist
|3:07
|B6
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Moon River Cha Cha
|2:35
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Henry Mancini
Альбом (сингл)
Breakfast At Tiffany'S
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Moon River, Something for Cat, Sally's Tomato, Mr. Yunioshi, The Big Blow Out, Hub Caps and Tail Lights, Breakfast at Tiffany's, Latin Golightly, Holly, Loose Caboose, The Big Heist, Moon River Cha Cha
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Moon River
|2:41
|A2
|Henry Mancini And His Orchestra – Something For Cat
|3:07
|A3
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Sally's Tomato
|3:05
|A4
|Henry Mancini And His Orchestra – Mr. Yunioshi
|2:29
|A5
|Henry Mancini And His Orchestra – The Big Blow Out
|2:26
|A6
|Henry Mancini And His Orchestra – Hub Caps And Tail Lights
|2:24
|B1
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Breakfast At Tiffany's
|2:45
|B2
|Henry Mancini And His Orchestra – Latin Golightly
|2:57
|B3
|Henry Mancini And His Orchestra – Holly
|3:18
|B4
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Loose Caboose
|3:08
|B5
|Henry Mancini And His Orchestra – The Big Heist
|3:07
|B6
|Henry Mancini And His Orchestra And Chorus – Moon River Cha Cha
|2:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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