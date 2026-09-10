Phil Collins - Serious Hits… Live! (0603497854240) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387445
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Phil Collins - Serious Hits… Live! (0603497854240) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Something Happened On The Way To Heaven
|A2
|Against All Odds
|A3
|Who Said I Would
|A4
|One More Night
|B1
|Don't Lose My Number
|B2
|Do You Remember?
|B3
|Another Day In Paradise
|B4
|Separate Lives
|C1
|In The Air Tonight
|C2
|You Can't Hurry Love
|C3
|Two Hearts
|C4
|Sussudio
|D1
|A Groovy Kind Of Love
|D2
|Easy Lover
|D3
|Take Me Home
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Something Happened On The Way To Heaven
|A2
|Against All Odds
|A3
|Who Said I Would
|A4
|One More Night
|B1
|Don't Lose My Number
|B2
|Do You Remember?
|B3
|Another Day In Paradise
|B4
|Separate Lives
|C1
|In The Air Tonight
|C2
|You Can't Hurry Love
|C3
|Two Hearts
|C4
|Sussudio
|D1
|A Groovy Kind Of Love
|D2
|Easy Lover
|D3
|Take Me Home
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Phil Collins - Serious Hits… Live! (0603497854240) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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