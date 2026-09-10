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Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный

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Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный - фото 1
Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Цвет
черный
  • Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный - фото 1
  • Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный
1 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
20.8
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
21х3х3
Вес, г.
90

Описание товара Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный

Ножи и мультитулы Morakniv представляют собой образец шведского качества и надежности, созданные для использования в различных условиях. Этот нож, весом всего 0,088 кг, обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что делает его идеальным инструментом как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха. Производитель из Швеции, бренд Morakniv, известен своими инновационными решениями и долговечными материалами, гарантируя высокую производительность и безопасность. Этот нож станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и качество.

Отзывы о товаре Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный




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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож туристический
Количество функций
1
Цвет
черный
Длина, см
20.8
Страна производитель
Швеция
Описание
Ножи и мультитулы Morakniv представляют собой образец шведского качества и надежности, созданные для использования в различных условиях. Этот нож, весом всего 0,088 кг, обеспечивает легкость и комфорт в использовании, что делает его идеальным инструментом как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха. Производитель из Швеции, бренд Morakniv, известен своими инновационными решениями и долговечными материалами, гарантируя высокую производительность и безопасность. Этот нож станет отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Morakniv 510, углеродистая сталь, черный - этот товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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