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Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка

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Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка - фото 1
Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка - фото 2
Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
1
Цвет
черный, серый
Комплектация
нож, коробка
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка - фото 1
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка - фото 2
  • Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
1
Цвет
черный, серый
Длина, см
23
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х3
Вес, г.
297

Описание товара Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка

Складной универсальный нож Зубр ПРЕМИУМ РАТНИК 47715 большого размера предназначен для хозяйственных нужд. Клинок этой модели изготовлен из стали 95х18 и имеет длину 100 мм. Рукоятка выполнена из прочного металла. Нож отличается прочностью и износостойкостью.

Отзывы о товаре Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож
Тип товара
Нож складной
Материал
сталь, алюминий
Количество функций
1
Цвет
черный, серый
Длина, см
23
Комплектация
нож, коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Складной универсальный нож Зубр ПРЕМИУМ РАТНИК 47715 большого размера предназначен для хозяйственных нужд. Клинок этой модели изготовлен из стали 95х18 и имеет длину 100 мм. Рукоятка выполнена из прочного металла. Нож отличается прочностью и износостойкостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складный хозяйственный нож ЗУБР Ратник 47715, 230 мм, лезвие 100 мм, металлическая рукоятка - данный товар вы можете купить по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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