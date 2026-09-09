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Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм

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Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 1
Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 2
Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 3
Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 4
Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож
Количество функций
1
  • Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 1
  • Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 2
  • Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 3
  • Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 4
  • Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм
1 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Длина, см
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х3х2
Вес, г.
160

Описание товара Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм

Универсальный нож в пластиковых ножнах MoraKNIV COMPANION MG пригодится на охоте, рыбалке или в турпоходе. Лезвие имеет длину 10 см. Благодаря небольшому весу и ножнам из пластика изделие легко и безопасно транспортировать в рюкзаке или походной сумке.

Отзывы о товаре Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм




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Характеристики
Бренд
MoraKNIV
Тип товара
Нож
Количество функций
1
Длина, см
2.7
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный нож в пластиковых ножнах MoraKNIV COMPANION MG пригодится на охоте, рыбалке или в турпоходе. Лезвие имеет длину 10 см. Благодаря небольшому весу и ножнам из пластика изделие легко и безопасно транспортировать в рюкзаке или походной сумке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож Morakniv Companion MG (S) Khaki - длина лезвия 104мм - стоимость товара 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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