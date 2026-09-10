Описание товара Нож Morakniv Precision, нержавеющая сталь, черный/фиолетовый

Для поездки на природу обязательно нужно иметь с собою небольшой походный нож. Он необходим как для приготовления пищи, так и для выполнения множества подсобных задач. Модель Mora Precision как раз соответствует необходимым в этом случае качествам. Этот нож компактный, легкий, острый и долговечный даже в условиях походного использования. В качестве материала для его лезвия используется сбалансированная нержавеющая сталь из Швеции, которая хорошо закалена, благодаря чему нож одновременно защищен от коррозии и долгое время сохраняет остроту заточки. Уход за ним практически не требуется, кроме минимального протирания металла после использования ножа. Длина лезвия Mora Precision равна 75 мм. Клинок не большой, а потому толщины 2 мм достаточно для его прочности. Кромка лезвия остро заточена по технологии plain, а боковая поверхность отполирована до блеска. Нож имеет острие, поднятое до линии обуха. Производители уделили значительное внимание и качеству рукоятки в ноже данной модели. Она прорезинена, чтобы нож не проскальзывал в мокрых руках. Скольжению также препятствует особая форма ручки с защитными выступами с обеих торцов. Длины 11, 6 см вполне достаточно, чтобы рукоятку было удобно держать в сжатой ладони. Важно и то, что резиновая рукоятка не тяжелая, а потому и весь нож весит только 99, 4 грамма. В качестве защитного аксессуара для этой нескладной модели используются пластиковые ножны. Они полностью скрывают острое лезвие, что немаловажно во время переноски ножа. Кроме того, такие ножны дают возможность закрепить Mora Precision на поясе, а специальная деталь на лицевой стороне позволяет надежно прикрепить вторые такие же ножны с запасным ножом.