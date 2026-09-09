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Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860

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Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 1
Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 2
Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 3
Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 4
Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подвеска на ремень
Материал
металл
Количество функций
1
Цвет
хром/красный
  • Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 1
  • Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 2
  • Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 3
  • Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 4
  • Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 770 руб.  2 580 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322086
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860
1 770 руб. -31%
2 580 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Подвеска на ремень
Ширина, см
5
Материал
металл
Количество функций
1
Цвет
хром/красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
300

Описание товара Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860

Ножи и мультитулы Victorinox — это высококачественные и надежные инструменты, которые станут незаменимыми помощниками в любых ситуациях. С шириной всего 5 см и весом 0,12 кг, они идеально подходят для повседневного ношения и использования. Благодаря своему компактному размеру и легкости, данный тип исполнения в виде подвески на ремень позволяет всегда иметь инструменты под рукой, обеспечивая быстроту и удобство доступа. Бренд Victorinox уже давно завоевал доверие пользователей по всему миру, предлагая продукцию, которая сочетает в себе швейцарскую точность и долговечность. Эти ножи и мультитулы оснащены множеством функций, которые могут варьироваться от стандартных режущих лезвий до разнообразных отверток и открывалок. Независимо от вашего рода деятельности — будь то походы, работа на природе или простое использование в городе — инструменты Victorinox обеспечат необходимую универсальность и надежность.

Отзывы о товаре Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Подвеска на ремень
Ширина, см
5
Материал
металл
Количество функций
1
Цвет
хром/красный
Страна производитель
Китай
Описание
Ножи и мультитулы Victorinox — это высококачественные и надежные инструменты, которые станут незаменимыми помощниками в любых ситуациях. С шириной всего 5 см и весом 0,12 кг, они идеально подходят для повседневного ношения и использования. Благодаря своему компактному размеру и легкости, данный тип исполнения в виде подвески на ремень позволяет всегда иметь инструменты под рукой, обеспечивая быстроту и удобство доступа. Бренд Victorinox уже давно завоевал доверие пользователей по всему миру, предлагая продукцию, которая сочетает в себе швейцарскую точность и долговечность. Эти ножи и мультитулы оснащены множеством функций, которые могут варьироваться от стандартных режущих лезвий до разнообразных отверток и открывалок. Независимо от вашего рода деятельности — будь то походы, работа на природе или простое использование в городе — инструменты Victorinox обеспечат необходимую универсальность и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подвеска на ремень Victorinox Multiclip 4.1860 - купить по цене 1770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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