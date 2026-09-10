Чайник электрический Centek CT-0035
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380678
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
2.2
Описание товара Чайник электрический Centek CT-0035
Электрочайник для офиса Centek CT-0035 представлен в классическом металлическом корпусе с привычной серебристо-черной расцветкой. Конструкция свободно вращается на устойчивой подставке. При закипании устройство автоматически отключается. Гарантией безопасности является блокировка крышки и включения при отсутствии воды.Устройство Centek CT-0035 вмещает 1.5 л и обеспечивает оперативное кипячение воды благодаря мощности 2000 Вт. В основе используется металлический нагреватель скрытого типа. Прибор дополнен яркими индикаторами и надежным нейлоновым фильтром в носике.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Электрочайник для офиса Centek CT-0035 представлен в классическом металлическом корпусе с привычной серебристо-черной расцветкой. Конструкция свободно вращается на устойчивой подставке. При закипании устройство автоматически отключается. Гарантией безопасности является блокировка крышки и включения при отсутствии воды.Устройство Centek CT-0035 вмещает 1.5 л и обеспечивает оперативное кипячение воды благодаря мощности 2000 Вт. В основе используется металлический нагреватель скрытого типа. Прибор дополнен яркими индикаторами и надежным нейлоновым фильтром в носике.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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