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Льдогенератор Kitfort КТ-1806 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Льдогенератор Kitfort КТ-1806

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Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 13
Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 14
Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 15
Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 16
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
тип льда - пальчиковый
Установка
настольный
Цвет
черный
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 1
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 2
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 3
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 4
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 5
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 6
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 7
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 8
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 9
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 10
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 11
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 12
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 13
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 14
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 15
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 16
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 17
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 18
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 19
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1806 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379243
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
тип льда - пальчиковый
Установка
настольный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х27
Вес, кг.
9.1

Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1806

Льдогенератор KITFORT КТ-1806 – прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления охлаждённых напитков или для охлаждения жидкостей. Например, для холодного чая, газированной воды, сока, кофе, коктейлей. Из-за оригинальной технологии приготовления лёд получается в виде напёрстков. Толщина у них небольшая, поэтому лёд легко измельчается блендером. Напёрстки компактно помещаются в стакане, при этом хорошо пропуская жидкость, которую надо охладить. Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с экологически чистым хладагентом R600a по принципу обычного холодильника. Достаточно просто залить чистую фильтрованную воду в резервуар и нажать кнопку. Остальное льдогенератор сделает сам. После попадания воды в лоток для льда под испарителем, на поверхности испарителя намерзает вода. Когда лёд готов, на него подаётся горячий пар. Он начинает таять и отваливаться от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину. Благодаря инфракрасному датчику заполнения корзины, при её переполнении генерация льда автоматически прекращается. В случае, если лёд достали, льдогенератор запускает цикл заново, пока корзина не будет заполнена. В комплекте идёт совок для черпания льда. Управление и выбор размера льда осуществляется с помощью кнопок на панели управления. Индикаторы сигнализируют о необходимости добавления воды, о заполнении корзины и о том, генерируется ли в данный момент лёд или прибор находится в режиме ожидания.

Отзывы о товаре Льдогенератор Kitfort КТ-1806




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
тип льда - пальчиковый
Установка
настольный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Льдогенератор KITFORT КТ-1806 – прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления охлаждённых напитков или для охлаждения жидкостей. Например, для холодного чая, газированной воды, сока, кофе, коктейлей. Из-за оригинальной технологии приготовления лёд получается в виде напёрстков. Толщина у них небольшая, поэтому лёд легко измельчается блендером. Напёрстки компактно помещаются в стакане, при этом хорошо пропуская жидкость, которую надо охладить. Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с экологически чистым хладагентом R600a по принципу обычного холодильника. Достаточно просто залить чистую фильтрованную воду в резервуар и нажать кнопку. Остальное льдогенератор сделает сам. После попадания воды в лоток для льда под испарителем, на поверхности испарителя намерзает вода. Когда лёд готов, на него подаётся горячий пар. Он начинает таять и отваливаться от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину. Благодаря инфракрасному датчику заполнения корзины, при её переполнении генерация льда автоматически прекращается. В случае, если лёд достали, льдогенератор запускает цикл заново, пока корзина не будет заполнена. В комплекте идёт совок для черпания льда. Управление и выбор размера льда осуществляется с помощью кнопок на панели управления. Индикаторы сигнализируют о необходимости добавления воды, о заполнении корзины и о том, генерируется ли в данный момент лёд или прибор находится в режиме ожидания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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