Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1807

Льдогенератор Kitfort КТ-1807 Лёд за 13 минут для жарких встреч! Льдогенератор от Kitfort КТ-1807 – прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления охлаждённых напитков или для охлаждения жидкостей. Например, для холодного чая, газированной воды, сока, кофе, коктейлей. Удобная форма льда Из-за оригинальной технологии приготовления лёд получается в виде напёрстков. Толщина у них небольшая, поэтому лёд легко измельчается блендером. Напёрстки компактно помещаются в стакане, при этом хорошо пропуская жидкость, которую надо охладить. Автоматическая работа Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с экологически чистым хладагентом R600a по принципу обычного холодильника. Вам нужно просто залить чистую фильтрованную воду в резервуар и нажать кнопку. Остальное льдогенератор сделает сам! Отлаженный механизм генерации льда После попадания воды в лоток для льда под испарителем, на поверхности испарителя намерзает вода. Когда лёд готов, на него подаётся горячий пар. Он начинает таять и отваливаться от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину. Всегда полная корзина! Благодаря инфракрасному датчику заполнения корзины, при её переполнении генерация льда автоматически прекращается. В случае, если лёд достали, льдогенератор запускает цикл заново, пока корзина не будет заполнена. В комплекте идёт совок для черпания льда. Простое управление Управление и выбор размера льда осуществляется с помощью кнопок на панели управления. Индикаторы сигнализируют о необходимости добавления воды, о заполнении корзины и о том, генерируется ли в данный момент лёд или прибор находится в режиме ожидания. Внимание к деталям Для того чтобы лёд получался однородного красивого цвета, вода, заливаемая в льдогенератор, подвергается дополнительной фильтрации. Удобный слив Если в резервуаре осталась вода, её можно легко вылить. Для этого нужно выдвинуть прибор на расстояние 60 мм от стола, подставить ведро или какую-нибудь ёмкость для воды, и вытащить сливную пробку.