Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
капельная
Объём резервуара для воды
0.6
Цвет
черный
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379134
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Функция автоподогрева после заверешения приготовления
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х14
Вес, кг.
1.05
Описание товара Кофеварка капельная Starwind STD0610 600Вт черный
Кофеварка капельная Starwind STD0610 в пластиковом корпусе черного цвета имеет стеклянную колбу объемом 0.6 л, внутрь которой поступает сваренный кофе. Нанесенная на поверхность градуировка позволяет контролировать остаток содержимого. Нейлоновый фильтр задерживает посторонние примеси и предупреждает попадание в чашку с кофе.
Starwind STD0610 оснащена плитой автоподогрева, которая не допускает остывание напитка. Доступ к функционалу открывается с помощью кнопочной панели управления. Для подключения к сети предусмотрен 0.7-метровый кабель. Прорезиненные ножки гарантируют устойчивое размещение модели на любой поверхности.
Функция автоподогрева после заверешения приготовления
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Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка капельная Starwind STD0610 в пластиковом корпусе черного цвета имеет стеклянную колбу объемом 0.6 л, внутрь которой поступает сваренный кофе. Нанесенная на поверхность градуировка позволяет контролировать остаток содержимого. Нейлоновый фильтр задерживает посторонние примеси и предупреждает попадание в чашку с кофе.
Starwind STD0610 оснащена плитой автоподогрева, которая не допускает остывание напитка. Доступ к функционалу открывается с помощью кнопочной панели управления. Для подключения к сети предусмотрен 0.7-метровый кабель. Прорезиненные ножки гарантируют устойчивое размещение модели на любой поверхности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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