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Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный

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Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 1
Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 2
Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 3
Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 4
Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 1
  • Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 2
  • Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 3
  • Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 4
  • Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 375725
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х6
Вес, г.
410

Описание товара Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный

Автомобильный видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 станет вашим неподкупным свидетелем во время поездок на автомобиле и поможет доказать собственную невиновность в случае возникновения ДТП или дорожного инцидента. Устройство выполнено в виде зеркала заднего вида и снабжено камерой заднего обзора, что позволяет водителю чувствовать себя уверено в любой дорожной ситуации!



Теги товара: Зеркало

Отзывы о товаре Видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный видеорегистратор Sho-Me SFHD-700 станет вашим неподкупным свидетелем во время поездок на автомобиле и поможет доказать собственную невиновность в случае возникновения ДТП или дорожного инцидента. Устройство выполнено в виде зеркала заднего вида и снабжено камерой заднего обзора, что позволяет водителю чувствовать себя уверено в любой дорожной ситуации!


Теги товара: Зеркало
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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