Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 2400MHz (PSD416G240081S)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
Тайминги
17-17-17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 367111
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х1
Вес, г.
40
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 2400MHz (PSD416G240081S)
Форм-фактор SODIMM используется в ноутбуках и не подходит для настольных ПК. Оперативная память DDR4 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые для современных компьютеров. Изготовлена из материалов высочайшего качества, соответствует или превосходит отраслевые стандарты. Каждый модуль проходит ручное тестирование. Модули памяти DDR4 SODIMM серии SL – идеальный вариант для обновления ноутбуков.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Форм-фактор SODIMM используется в ноутбуках и не подходит для настольных ПК. Оперативная память DDR4 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые для современных компьютеров. Изготовлена из материалов высочайшего качества, соответствует или превосходит отраслевые стандарты. Каждый модуль проходит ручное тестирование. Модули памяти DDR4 SODIMM серии SL – идеальный вариант для обновления ноутбуков.
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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 2400MHz (PSD416G240081S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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