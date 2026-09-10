Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-PWM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%2 010 руб. 3 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 364435
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
83
Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-PWM
Корпусной вентилятор Noctua NF-A4x10 PWM может стать отличным приобретением для тех пользователей, которым требуется гармоничное сочетание высокой эффективности охлаждения и низкого уровня шума.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитКулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитКулер DeepCool AK400 (R-AK400-BKNNMN-G-1)
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Scr...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT BOX
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB WHITE
-
В наличииЦена 3 450 руб. 4 040 руб.863 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB contro...
-
В наличииЦена 3 470 руб. 4 470 руб.868 руб. в СплитКулер Zalman CNPS13X DS Black
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКулер для процессора Zalman CNPS13X Black
Корпусной вентилятор Noctua NF-A4x10 PWM может стать отличным приобретением для тех пользователей, которым требуется гармоничное сочетание высокой эффективности охлаждения и низкого уровня шума.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-PWM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A4X10-PWM