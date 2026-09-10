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Корпус Zalman R2 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman R2 Black

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Корпус Zalman R2 Black - фото 1
Корпус Zalman R2 Black - фото 2
Корпус Zalman R2 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman R2 Black - фото 1
  • Корпус Zalman R2 Black - фото 2
  • Корпус Zalman R2 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360242
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
207x457x420
Макс. высота процессорного кулера
162
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х25
Вес, кг.
5.4

Описание товара Корпус Zalman R2 Black

Корпус ZALMAN R2 предназначен для сборки производительной игровой машины, позволяющей запускать ресурсоемкие видеоигры и приложения. Модель предполагает фиксацию материнской платы в вертикальном положении и располагает 7 слотами для установки всех необходимых плат расширения. Наибольшая длина видеокарты, на которую рассчитан корпус – 350 мм, а устанавливаемая в нем процессорная система охлаждения башенного типа может иметь высоту до 162 мм. Корпус для создания геймерской станции ZALMAN R2 изначально поставляется с одним оконным кулером размером 120 мм со встроенной RGB-подсветкой. Поставляемая без предустановленного блока питания модель может быть оснащена дополнительными вентиляторами, которые повысят эффективность отвода и рассеивания тепла, выделяемого теплонагруженными модулями.

Отзывы о товаре Корпус Zalman R2 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
207x457x420
Макс. высота процессорного кулера
162
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN R2 предназначен для сборки производительной игровой машины, позволяющей запускать ресурсоемкие видеоигры и приложения. Модель предполагает фиксацию материнской платы в вертикальном положении и располагает 7 слотами для установки всех необходимых плат расширения. Наибольшая длина видеокарты, на которую рассчитан корпус – 350 мм, а устанавливаемая в нем процессорная система охлаждения башенного типа может иметь высоту до 162 мм. Корпус для создания геймерской станции ZALMAN R2 изначально поставляется с одним оконным кулером размером 120 мм со встроенной RGB-подсветкой. Поставляемая без предустановленного блока питания модель может быть оснащена дополнительными вентиляторами, которые повысят эффективность отвода и рассеивания тепла, выделяемого теплонагруженными модулями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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