Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%4 380 руб. 5 730 руб.
В наличии
Код товара: 360120
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 380 руб. -24%
5 730 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х17х10
Вес, кг.
1.44
Описание товара Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S
Модель GPC-600S открывает обновленную серию блоков питания CHIEFTEC NEW iArena с гарантированным КПД 80% в любом диапазоне нагрузок. Поставляется только в комплектации ОЕМ (без картонной коробки и кабеля питания), но при этом имеет очень привлекательное соотношение цена / качество, которое высоко оценили многие пользователи во всём мире как в домашнем, так и в корпоративном сегменте. Во всех моделях серии NEW iArena, что представлена мощностями 350…700Вт, используются высококачественные hi-end компоненты, проверенные на надёжность и долговечность, а единая мощная линия +12В позволяет уберечься от перегрузки и обеспечить более стабильное питание системы.
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Модель GPC-600S открывает обновленную серию блоков питания CHIEFTEC NEW iArena с гарантированным КПД 80% в любом диапазоне нагрузок. Поставляется только в комплектации ОЕМ (без картонной коробки и кабеля питания), но при этом имеет очень привлекательное соотношение цена / качество, которое высоко оценили многие пользователи во всём мире как в домашнем, так и в корпоративном сегменте. Во всех моделях серии NEW iArena, что представлена мощностями 350…700Вт, используются высококачественные hi-end компоненты, проверенные на надёжность и долговечность, а единая мощная линия +12В позволяет уберечься от перегрузки и обеспечить более стабильное питание системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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