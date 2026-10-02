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Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S

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Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S - фото 1
Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S - фото 2
Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S - фото 1
  • Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S - фото 2
  • Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 380 руб.  5 730 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 360120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S
4 380 руб. -24%
5 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х17х10
Вес, кг.
1.44

Описание товара Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S

Модель GPC-600S открывает обновленную серию блоков питания CHIEFTEC NEW iArena с гарантированным КПД 80% в любом диапазоне нагрузок. Поставляется только в комплектации ОЕМ (без картонной коробки и кабеля питания), но при этом имеет очень привлекательное соотношение цена / качество, которое высоко оценили многие пользователи во всём мире как в домашнем, так и в корпоративном сегменте. Во всех моделях серии NEW iArena, что представлена мощностями 350…700Вт, используются высококачественные hi-end компоненты, проверенные на надёжность и долговечность, а единая мощная линия +12В позволяет уберечься от перегрузки и обеспечить более стабильное питание системы.

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Описание
Модель GPC-600S открывает обновленную серию блоков питания CHIEFTEC NEW iArena с гарантированным КПД 80% в любом диапазоне нагрузок. Поставляется только в комплектации ОЕМ (без картонной коробки и кабеля питания), но при этом имеет очень привлекательное соотношение цена / качество, которое высоко оценили многие пользователи во всём мире как в домашнем, так и в корпоративном сегменте. Во всех моделях серии NEW iArena, что представлена мощностями 350…700Вт, используются высококачественные hi-end компоненты, проверенные на надёжность и долговечность, а единая мощная линия +12В позволяет уберечься от перегрузки и обеспечить более стабильное питание системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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