Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%3 590 руб. 5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674779
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
1
Описание товара Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W
Серия BFX соединяет эффективность 80PLUS Bronze с передовой технической платформой, разработанной на основе технологии DC-DC в компактном SFX форм факторе, который обеспечивает надежность и высокую производительность. Даже с наличием 9 см вентилятора и имея общую длину блока питания в 100 мм, серия BFX остается очень компактной, пользуясь всеми преимуществами бесшумной работы вентилятора. Механизмы защиты включены в конструкцию для вашего дополнительного спокойствия.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитБлок питания Zalman 500W ZM500-TXII
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитБлок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитБлок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-XEII
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-650FK 650W
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF550 550W (R-PF550D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитБлок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS)
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитБлок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитБлок питания Chieftec Value 500W APB-500B8
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитБлок питания Zalman Wattbit 600W (ZM600-XE II)
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитБлок питания GameMax 600W VP-600-RGB
Серия BFX соединяет эффективность 80PLUS Bronze с передовой технической платформой, разработанной на основе технологии DC-DC в компактном SFX форм факторе, который обеспечивает надежность и высокую производительность. Даже с наличием 9 см вентилятора и имея общую длину блока питания в 100 мм, серия BFX остается очень компактной, пользуясь всеми преимуществами бесшумной работы вентилятора. Механизмы защиты включены в конструкцию для вашего дополнительного спокойствия.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Chieftec Smart BFX-350BS 350W