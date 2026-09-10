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VoIP-телефон Fanvil X3SG черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Fanvil X3SG черный

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VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 1
VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 2
VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 3
VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 4
VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 5
VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 6
VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 7
VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 8
VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 1
  • VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 2
  • VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 3
  • VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 4
  • VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 5
  • VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 6
  • VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 7
  • VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 8
  • VoIP-телефон Fanvil X3SG черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
4 400 руб.  6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359544
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х7
Вес, кг.
1.02

Описание товара VoIP-телефон Fanvil X3SG черный

Fanvil X3SG - это IP-телефон, со встроенным Ethernet-коммутатором на 2 порта, позволяющим напрямую подключиться к сети 10/100/1000 и с возможностью получать питание при помощи PoE. Он поддерживает EHS для подключения беспроводных гарнитур Jabra и Poly. Fanvil X3SG - это улучшенная версия модели Fanvil X3G. На аппарате Fanvil X3SG более усовершенствованный дисплей и добавлены аудиокодеки Opus и G.722. Телефон поддерживает 1000 записей в телефонной книге и до 600 в журнале звонков. Элегантный и незаменимый, Fanvil X3SG хорошо подходит как для офиса, так и дома, благодаря возможности использования его в качестве удаленного расширения IPPBX или в качестве устройства, совместимого с основными платформами: 3CX, Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom и т. д.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Fanvil X3SG черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil X3SG - это IP-телефон, со встроенным Ethernet-коммутатором на 2 порта, позволяющим напрямую подключиться к сети 10/100/1000 и с возможностью получать питание при помощи PoE. Он поддерживает EHS для подключения беспроводных гарнитур Jabra и Poly. Fanvil X3SG - это улучшенная версия модели Fanvil X3G. На аппарате Fanvil X3SG более усовершенствованный дисплей и добавлены аудиокодеки Opus и G.722. Телефон поддерживает 1000 записей в телефонной книге и до 600 в журнале звонков. Элегантный и незаменимый, Fanvil X3SG хорошо подходит как для офиса, так и дома, благодаря возможности использования его в качестве удаленного расширения IPPBX или в качестве устройства, совместимого с основными платформами: 3CX, Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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