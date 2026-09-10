VoIP-телефон Fanvil X3SG черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Fanvil X3SG черный
Fanvil X3SG - это IP-телефон, со встроенным Ethernet-коммутатором на 2 порта, позволяющим напрямую подключиться к сети 10/100/1000 и с возможностью получать питание при помощи PoE. Он поддерживает EHS для подключения беспроводных гарнитур Jabra и Poly. Fanvil X3SG - это улучшенная версия модели Fanvil X3G. На аппарате Fanvil X3SG более усовершенствованный дисплей и добавлены аудиокодеки Opus и G.722. Телефон поддерживает 1000 записей в телефонной книге и до 600 в журнале звонков. Элегантный и незаменимый, Fanvil X3SG хорошо подходит как для офиса, так и дома, благодаря возможности использования его в качестве удаленного расширения IPPBX или в качестве устройства, совместимого с основными платформами: 3CX, Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom и т. д.
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