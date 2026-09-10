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Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый

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Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый - фото 1
Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый - фото 2
Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
  • Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359399
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
19х13х11
Вес, г.
71

Описание товара Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый

Поворотная камера предназначена для домашнего и офисного видеонаблюдения и позволит всегда быть рядом с тем, кого вы любите. Благодаря функции поворота и наклона вы сможете направлять камеру практически в любую сторону и наблюдать за большей площадью вашего дома.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Описание
Поворотная камера предназначена для домашнего и офисного видеонаблюдения и позволит всегда быть рядом с тем, кого вы любите. Благодаря функции поворота и наклона вы сможете направлять камеру практически в любую сторону и наблюдать за большей площадью вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения TP-Link TAPO C200 4мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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