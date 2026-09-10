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Клавиатура Oklick 505M черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 505M черный

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Клавиатура Oklick 505M черный - фото 2
Клавиатура Oklick 505M черный - фото 3
Клавиатура Oklick 505M черный - фото 4
Клавиатура Oklick 505M черный - фото 5
Клавиатура Oklick 505M черный - фото 6
Клавиатура Oklick 505M черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 505M черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 505M черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 505M черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 505M черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 505M черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 505M черный - фото 6
  • Клавиатура Oklick 505M черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358091
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х3
Вес, г.
620

Описание товара Клавиатура Oklick 505M черный

Клавиатура Oklick представляет собой идеальное сочетание функциональности и комфорта для пользователей ПК. Эта мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами и выполнена в классическом черном цвете, что делает её стильным дополнением к любому рабочему пространству. Oklick предлагает полноразмерную клавиатуру с раскладкой ANSI, что обеспечивает удобство и лёгкость в использовании. Она подключается с помощью интерфейса USB Type-A, что обеспечивает надежное и стабильное соединение с вашим компьютером. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что даёт достаточно свободы движения, не ограничивая вас в выборе места для её размещения. Клавиатура также оснащена функциональной клавишей (Fn), что расширяет возможности взаимодействия и позволяет быстро выполнять различные команды и задачи. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и практичное решение для работы или домашнего использования. Бренд Oklick известен своей качественной продукцией, а данная клавиатура—не исключение.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 505M черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick представляет собой идеальное сочетание функциональности и комфорта для пользователей ПК. Эта мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами и выполнена в классическом черном цвете, что делает её стильным дополнением к любому рабочему пространству. Oklick предлагает полноразмерную клавиатуру с раскладкой ANSI, что обеспечивает удобство и лёгкость в использовании. Она подключается с помощью интерфейса USB Type-A, что обеспечивает надежное и стабильное соединение с вашим компьютером. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что даёт достаточно свободы движения, не ограничивая вас в выборе места для её размещения. Клавиатура также оснащена функциональной клавишей (Fn), что расширяет возможности взаимодействия и позволяет быстро выполнять различные команды и задачи. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и практичное решение для работы или домашнего использования. Бренд Oklick известен своей качественной продукцией, а данная клавиатура—не исключение.
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