Клавиатура Oklick 505M черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 505M черный
Клавиатура Oklick представляет собой идеальное сочетание функциональности и комфорта для пользователей ПК. Эта мембранная клавиатура оснащена 104 клавишами и выполнена в классическом черном цвете, что делает её стильным дополнением к любому рабочему пространству. Oklick предлагает полноразмерную клавиатуру с раскладкой ANSI, что обеспечивает удобство и лёгкость в использовании. Она подключается с помощью интерфейса USB Type-A, что обеспечивает надежное и стабильное соединение с вашим компьютером. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что даёт достаточно свободы движения, не ограничивая вас в выборе места для её размещения. Клавиатура также оснащена функциональной клавишей (Fn), что расширяет возможности взаимодействия и позволяет быстро выполнять различные команды и задачи. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и практичное решение для работы или домашнего использования. Бренд Oklick известен своей качественной продукцией, а данная клавиатура—не исключение.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитКлавиатура Defender Atom HB-546 RU, белый (45547)
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Defender York C-777 RU
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКлавиатура + мышь Гарнизон GKS-122
-
В наличииЦена 590 руб. 1 270 руб.148 руб. в СплитКлавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКлавиатура Gembird KB-8430M white (KB-8430M)
-
В наличииЦена 620 руб. 1 110 руб.155 руб. в СплитКлавиатура Defender Element HB-195 RU черный
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитЧисловой блок A4Tech Fstyler FK13P черный
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКлавиатура + мышь Gembird KBS-9050L
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКлавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКлавиатура Oklick105M черный USB (1678092)
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Dialog KGK-11U Black
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКлавиатура Defender DARK KNIGHT GK-077 WH/BL (45078)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 505M черный