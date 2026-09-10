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ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный

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ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный - фото 1
ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный - фото 2
ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный - фото 3
ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
40000
Полная мощность, ВА
40000
Количество фаз
3
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
Клеммный блок
  • ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный - фото 1
  • ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный - фото 2
  • ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный - фото 3
  • ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 704 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358074
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
40000
Полная мощность, ВА
40000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
0
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
380
Макс. входное напряжение, В
415
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
300 х 815 х 1000 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
319.5

Описание товара ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для энергетической устойчивости вашего бизнеса. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, обладает впечатляющими техническими характеристиками, обеспечивая бесперебойную подачу энергии даже в самых критических ситуациях. С полной мощностью 40000 В·А и активной мощностью 40000 Вт, данный ИБП идеально подходит для поддержки крупномасштабных систем и оборудования. Трехфазная конструкция и топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантируют стабильное и чистое электропитание, исключая любые колебания и перебои. Одной из ключевых особенностей этой модели является выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что делает ее совместимой с самым чувствительным электронным оборудованием. При полной нагрузке система может обеспечивать питание в течение 3 минут, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы устройств. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей и поддерживает входное напряжение от 380 до 415 В, что позволяет использовать его в широком диапазоне электрических сетей. Для подключения оборудования предусмотрены клеммные блоки, обеспечивающие надежность и удобство использования. Вес устройства составляет 299,5 кг, но его высокая эффективность и мощностные характеристики полностью оправдывают эту массу. Бренд Ippon – это синоним качества и надежности в области источников бесперебойного питания, и данная модель является отличным примером их неуклонного стремления к инновациям и превосходству.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
40000
Полная мощность, ВА
40000
Количество фаз
3
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
0
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
380
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
415
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
Клеммный блок
Габаритные размеры (ШхВхГ)
300 х 815 х 1000 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для энергетической устойчивости вашего бизнеса. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, обладает впечатляющими техническими характеристиками, обеспечивая бесперебойную подачу энергии даже в самых критических ситуациях. С полной мощностью 40000 В·А и активной мощностью 40000 Вт, данный ИБП идеально подходит для поддержки крупномасштабных систем и оборудования. Трехфазная конструкция и топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантируют стабильное и чистое электропитание, исключая любые колебания и перебои. Одной из ключевых особенностей этой модели является выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что делает ее совместимой с самым чувствительным электронным оборудованием. При полной нагрузке система может обеспечивать питание в течение 3 минут, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы устройств. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей и поддерживает входное напряжение от 380 до 415 В, что позволяет использовать его в широком диапазоне электрических сетей. Для подключения оборудования предусмотрены клеммные блоки, обеспечивающие надежность и удобство использования. Вес устройства составляет 299,5 кг, но его высокая эффективность и мощностные характеристики полностью оправдывают эту массу. Бренд Ippon – это синоним качества и надежности в области источников бесперебойного питания, и данная модель является отличным примером их неуклонного стремления к инновациям и превосходству.
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