ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Innova RT 33 40K Tower черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для энергетической устойчивости вашего бизнеса. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, обладает впечатляющими техническими характеристиками, обеспечивая бесперебойную подачу энергии даже в самых критических ситуациях. С полной мощностью 40000 В·А и активной мощностью 40000 Вт, данный ИБП идеально подходит для поддержки крупномасштабных систем и оборудования. Трехфазная конструкция и топология с двойным преобразованием (онлайн) гарантируют стабильное и чистое электропитание, исключая любые колебания и перебои. Одной из ключевых особенностей этой модели является выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что делает ее совместимой с самым чувствительным электронным оборудованием. При полной нагрузке система может обеспечивать питание в течение 3 минут, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы устройств. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей и поддерживает входное напряжение от 380 до 415 В, что позволяет использовать его в широком диапазоне электрических сетей. Для подключения оборудования предусмотрены клеммные блоки, обеспечивающие надежность и удобство использования. Вес устройства составляет 299,5 кг, но его высокая эффективность и мощностные характеристики полностью оправдывают эту массу. Бренд Ippon – это синоним качества и надежности в области источников бесперебойного питания, и данная модель является отличным примером их неуклонного стремления к инновациям и превосходству.
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Теги товара: с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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