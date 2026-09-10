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Блок питания FORMULA ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания FORMULA ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM

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Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 1
Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 2
Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 3
Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 4
Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 5
Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 6
Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 7
Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 8
Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 1
  • Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 2
  • Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 3
  • Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 4
  • Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 5
  • Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 6
  • Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 7
  • Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 8
  • Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
6 100 руб.  14 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357778
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
19х17х10
Вес, кг.
2.99

Описание товара Блок питания FORMULA ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM

Высокоэффективный блок питания с полумодульной конструкцией не требует сложной прокладки кабелей. Устройство сертифицировано по стандарту 80Plus Gold, что гарантирует эффективность 90 %+. Он оснащен сетчатыми муфтами, улучшающими циркуляцию воздуха в системе. Он оснащен конвертером DC/DC для более надежной работы при сильных нагрузках на ЦП и ГП.

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Описание
Высокоэффективный блок питания с полумодульной конструкцией не требует сложной прокладки кабелей. Устройство сертифицировано по стандарту 80Plus Gold, что гарантирует эффективность 90 %+. Он оснащен сетчатыми муфтами, улучшающими циркуляцию воздуха в системе. Он оснащен конвертером DC/DC для более надежной работы при сильных нагрузках на ЦП и ГП.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FORMULA ATX 1000W KCAS PLUS 1000GM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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