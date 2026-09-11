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Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S)

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Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 1
Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 2
Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 3
Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 4
Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 5
Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 6
Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 7
Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 6
  • Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 7
  • Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
5 980 руб.  8 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603569
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
21х15х11
Вес, г.
126

Описание товара Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S)

Блок питания ExeGate 900PPX выполнен в формате ATX и обладает широким спектром защиты от сетевых угроз: короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, а также перегрузок и перегрева. Активный PFC обеспечивает высокий коэффициент мощности и энергоэффективности, а также меньшую чувствительность блока питания к понижению напряжения сети. Технология Power Factor Correction обеспечивает минимизацию уровня высокочастотных помех на выходных линиях. Активная система охлаждения представлена вентилятором размером 140 мм. Максимальный уровень шума при его работе составляет всего 18 дБа и едва слышен. Блок питания ExeGate 900PPX отличается надежностью и высокой мощностью, которой достаточно для всех необходимых операций. Модель подходит для материнских плат разных годов выпуска.

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блоки питания
Описание
Блок питания ExeGate 900PPX выполнен в формате ATX и обладает широким спектром защиты от сетевых угроз: короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, а также перегрузок и перегрева. Активный PFC обеспечивает высокий коэффициент мощности и энергоэффективности, а также меньшую чувствительность блока питания к понижению напряжения сети. Технология Power Factor Correction обеспечивает минимизацию уровня высокочастотных помех на выходных линиях. Активная система охлаждения представлена вентилятором размером 140 мм. Максимальный уровень шума при его работе составляет всего 18 дБа и едва слышен. Блок питания ExeGate 900PPX отличается надежностью и высокой мощностью, которой достаточно для всех необходимых операций. Модель подходит для материнских плат разных годов выпуска.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 900PPX 900W 80 Plus Black (EX222114RUS-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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