Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632388
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х20х12
Вес, кг.
2.08
Описание товара Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809)
Серия MAG – это бескомпромиссная надежность и долговечность. В ней представлена полноценная линейка игровых продуктов с дизайном в стиле «милитари». Оформление блока питания MAG A600DN символизирует мощь, источником которой является единство. Ведь именно это устройство объединяет все остальные компоненты компьютера, питая их энергией. Мощности хватит всем, поэтому система с MAG A600DN будет готова справиться с любыми задачами!
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Серия MAG – это бескомпромиссная надежность и долговечность. В ней представлена полноценная линейка игровых продуктов с дизайном в стиле «милитари». Оформление блока питания MAG A600DN символизирует мощь, источником которой является единство. Ведь именно это устройство объединяет все остальные компоненты компьютера, питая их энергией. Мощности хватит всем, поэтому система с MAG A600DN будет готова справиться с любыми задачами!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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