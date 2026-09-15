Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman 850W Bronze ATX (ZM850-GV3)
Блок питания Zalman — это надежный выбор для тех, кто ценит стабильность и качество. Созданный для удовлетворения потребностей современных ПК-систем, этот блок питания обладает мощностью 850 Вт, что позволяет ему обеспечить энергией даже самые требовательные конфигурации. Сертификат 80 PLUS Bronze гарантирует высокую энергоэффективность и низкие тепловые потери, что способствует экономии энергии и снижению тепловыделения. С весом 2,828 кг, блок питания Zalman оборудован одним активным вентилятором, который эффективно охлаждает его, поддерживая стабильную работу всех компонентов. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках, продлевая срок службы устройства. Для обеспечения стабильного питания материнской платы предусмотрен 20+4 pin разъем, а для процессора — два 4+4 pin разъема, что дает возможность использовать блок с широким спектром современных процессоров. С увеличенным количеством разъемов SATA, а именно 8 шт., этот блок питания идеально подходит для систем с множеством накопителей или другими устройствами, требующими подключения через SATA-интерфейс. Zalman блок питания станет отличным выбором для сборщиков ПК, которые ищут надежное и эффективное решение для питания своих сборок, сочетая мощность, надежность и энергоэффективность в одном устройстве.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 850W
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