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Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3

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Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 1
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 2
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 3
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 4
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 5
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 6
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 7
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 8
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 9
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 10
Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 1
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 2
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 3
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 4
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 5
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 6
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 7
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 8
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 9
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 10
  • Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739146
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Характеристики

Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х11
Вес, кг.
2.2

Описание товара Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3

850-ваттный блок питания ZALMAN GigaMax III 850W [ZM850-GV3] – оснащение для мощного игрового или универсального офисного или домашнего компьютера. Модель имеет полумодульную конструкцию: часть кабелей подключается отдельно. Благодаря этому повышается качество вентиляции и улучшается организация внутреннего пространства системного блока. Источник питания поддерживает основные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP и UVP. Допускается подключение к сети с напряжением от 200 до 240 В. Высокую энергоэффективность устройства выражает соответствие сертификату 80 PLUS Bronze, а надежность – среднее время безотказной работы 100000 ч. Блок питания ZALMAN GigaMax III 850W [ZM850-GV3] соответствует форм-фактору ATX и имеет размеры 140x150x86 мм. Модель совместима почти с любыми полноразмерными корпусами. Удобство сборки системы обеспечивают кабели питания с длиной от 450 до 700 мм. Система охлаждения устройства – активная. Блок питания оснащен 120-миллиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости вращения. Сетевой кабель входит в комплект поставки.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 850W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3




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Характеристики
Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
850-ваттный блок питания ZALMAN GigaMax III 850W [ZM850-GV3] – оснащение для мощного игрового или универсального офисного или домашнего компьютера. Модель имеет полумодульную конструкцию: часть кабелей подключается отдельно. Благодаря этому повышается качество вентиляции и улучшается организация внутреннего пространства системного блока. Источник питания поддерживает основные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP и UVP. Допускается подключение к сети с напряжением от 200 до 240 В. Высокую энергоэффективность устройства выражает соответствие сертификату 80 PLUS Bronze, а надежность – среднее время безотказной работы 100000 ч. Блок питания ZALMAN GigaMax III 850W [ZM850-GV3] соответствует форм-фактору ATX и имеет размеры 140x150x86 мм. Модель совместима почти с любыми полноразмерными корпусами. Удобство сборки системы обеспечивают кабели питания с длиной от 450 до 700 мм. Система охлаждения устройства – активная. Блок питания оснащен 120-миллиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости вращения. Сетевой кабель входит в комплект поставки.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 850W
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Отзывы


Блок питания ATX 12V Ver 3.0 850W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x(4+4)pin,1x8pin, 4xPCI-E, 1xPCI-E 5.0, 6xSATA, GigaMax III, ZM850-GV3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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