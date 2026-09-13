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Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold

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Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 1
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 2
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 3
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 4
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 5
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 6
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 7
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 8
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 9
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 10
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 11
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 12
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 13
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 14
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 15
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 16
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 17
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 18
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 19
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 20
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 21
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 22
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 23
Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
12
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 7
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 8
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 9
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 10
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 11
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 12
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 13
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 14
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 15
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 16
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 17
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 18
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 19
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 20
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 21
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 22
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 23
  • Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714389
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Характеристики

Бренд
BLOODY
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х10
Вес, кг.
2.52

Описание товара Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold

Блоки питания BLOODY от бренда A4Tech являются отличным выбором для современных персональных компьютеров, требующих надежного и стабильного энергоснабжения. С мощностью в 850 Вт, этот блок питания обеспечивает поддержку самых требовательных конфигураций, включая топовые видеокарты и мощные процессоры. Особенностью модели является наличие одного тихого и производительного вентилятора диаметром 120 мм, который обеспечивает активную систему охлаждения, поддерживая оптимальную температуру даже при высокой нагрузке. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует высокую энергетическую эффективность, что способствует низкому энергопотреблению и экономии электричества. Данный блок питания снабжен множеством разъемов для подключения разнообразных компонентов. Он содержит 12 разъемов SATA для подключения множества накопителей, что делает его идеальным для пользователей, работающих с большими объемами данных. Отстегивающиеся кабели обеспечивают удобство подключения и улучшенное управление кабелями, позволяя навести порядок внутри корпуса. Блок питания оснащён разъемом питания материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания процессора 2 x 4+4 pin, что обеспечивает поддержку разнообразных конфигураций систем. Для питания современных видеокарт предусмотрены четыре разъема 6+2 pin и один 16-pin разъем, что позволяет устанавливать даже самые энергоемкие графические решения. Изготовленный в Китае, блок питания BLOODY соответствует высоким стандартам качества и производительности, предоставляя пользователям надежное питание для их вычислительных нужд.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
BLOODY
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блоки питания BLOODY от бренда A4Tech являются отличным выбором для современных персональных компьютеров, требующих надежного и стабильного энергоснабжения. С мощностью в 850 Вт, этот блок питания обеспечивает поддержку самых требовательных конфигураций, включая топовые видеокарты и мощные процессоры. Особенностью модели является наличие одного тихого и производительного вентилятора диаметром 120 мм, который обеспечивает активную систему охлаждения, поддерживая оптимальную температуру даже при высокой нагрузке. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует высокую энергетическую эффективность, что способствует низкому энергопотреблению и экономии электричества. Данный блок питания снабжен множеством разъемов для подключения разнообразных компонентов. Он содержит 12 разъемов SATA для подключения множества накопителей, что делает его идеальным для пользователей, работающих с большими объемами данных. Отстегивающиеся кабели обеспечивают удобство подключения и улучшенное управление кабелями, позволяя навести порядок внутри корпуса. Блок питания оснащён разъемом питания материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания процессора 2 x 4+4 pin, что обеспечивает поддержку разнообразных конфигураций систем. Для питания современных видеокарт предусмотрены четыре разъема 6+2 pin и один 16-pin разъем, что позволяет устанавливать даже самые энергоемкие графические решения. Изготовленный в Китае, блок питания BLOODY соответствует высоким стандартам качества и производительности, предоставляя пользователям надежное питание для их вычислительных нужд.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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