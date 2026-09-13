Блок питания PSU Ocypus Delta P750 (Delta-P750-B1FDBK024X-EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания PSU Ocypus Delta P750 (Delta-P750-B1FDBK024X-EU)
Блок питания Oсypus Delta P750 [Delta-P750-B1FDBK024X-EU] черного цвета – оснащение для игровых и производительных универсальных офисных и домашних ПК. Номинальная мощность модели 750 Вт достаточна для стабильной работы многоядерного процессора, геймерской видеокарты, множества накопителей, плат расширения и других устройств. Поддерживаются основные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP, SCP и UVP. Энергоэффективность блока питания выражена соответствием требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. БП Oсypus Delta P750 [Delta-P750-B1FDBK024X-EU] оснащен двумя универсальными коннекторами 4-pin Molex. Чаще всего они используются для подключения корпусных вентиляторов, фронтальных панелей и разъемов дополнительного питания видеоадаптеров. Конструктивная особенность модели – защита проводов индивидуальной тканевой оплеткой. Форм-фактор блока питания – ATX. Устройство с габаритами 140x150x86 мм совместимо почти с любыми полноразмерными корпусами. Модель поддерживает широкий диапазон входного напряжения – от 100 до 240 В. Охлаждение источника питания производит вентилятор типоразмера 120 мм с авторегулировкой скорости, благодаря которой сокращается уровень шума при уменьшении нагрузки.
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